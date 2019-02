Un incontro sul rinnovo dei contratti di somministrazione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì 14 febbraio 2019 nei locali del ristorante Cozzolino in via Pertini n. 116 ad Avezzano (Aq) a partire dalle ore 11.00 si terrà un’assemblea sindacale promossa da Uiltemp Abruzzo, il sindacato che rappresenta e tutela i cosiddetti “atipici” (quel mondo di lavoratrici e lavoratori in somministrazione, parasubordinati, a progetto, lavoratori con partita iva e titolari di forme di autoimpiego), sul tema

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE SOMMINISTRAZIONE

relativo a quei lavoratori assunti e retribuiti da agenzie per il lavoro per essere inviati a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore finale (impresa, professionista o privato cittadino). Nel corso dell’assemblea sarà presentata ai lavoratori somministrati l’ipotesi in discussione tra sindacati e parti datoriali.

Parteciperanno ai lavori: