Nazario Pagano, coordinatore regionale Forza Italia esulta, "Significativo contributo al successo della coalizione"

La vittoria del centrodestra non è solo una questione di numeri, peraltro esaltanti, ma soprattutto di idee e di condivisione di programmi. Il risultato colto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la strepitosa affermazione del nostro candidato presidente Marco Marsilio sono l’ennesima conferma che il centrodestra, quando si presenta compatto, rispecchia appieno i desideri, le aspettative e le garanzie di buon governo, frutto dell’impegno, dell’esperienza e delle capacità delle candidate e dei candidati.

Forza Italia ha fornito un significativo contributo al successo della coalizione, impegnandosi ancora una volta per il conseguimento del risultato anche al prezzo di un passo indietro nella scelta del candidato presidente, in sintonia con Udc – Democrazia Cristiana - Idea, espressione dei due parlamentari Gianfranco Rotondi e Gaetano Quagliariello appartenenti ai gruppi di FI di Camera e Senato. L’area moderata, nel suo complesso, è risultata decisiva e comunque molto competitiva, confermando che essa è un imprescindibile punto di riferimento per coloro che credono seriamente in un rilancio dell’Abruzzo dopo la parentesi negativa del centrosinistra.