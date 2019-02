Camera di Commercio Chieti Pescara: lo sviluppo delle PMI passa per il digitale

Proseguono, con grande successo di pubblico, le iniziative della Camera di Commercio legate alla digitalizzazione delle imprese. Oggi, martedì 12 febbraio, si è tenuto il primo seminario dal titolo "Vendere con le e-mail" relativo al ciclo di "Eccellenze in digitale", il progetto promosso dall’ente camerale, Unioncamere e Google giunto alla sua 5^ edizione, con l'obiettivo di diffondere la cultura digitale e la promozione del Made in Italy attraverso il web. L’iniziativa rientra tra le azioni per il 2019 del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, servizio di orientamento e formazione alla cultura digitale in chiave di impresa 4.0.

I seminari, riservati alle imprese con sede legale e/o operativa delle province di Chieti e di Pescara, hanno registrato, a pochi giorni della diffusione, il tutto esaurito andando oltre le aspettative. Ben 80 gli iscritti che approfondiranno, nei prossimi incontri, le caratteristiche relative agli strumenti Google per l’internazionalizzazione e le peculiarità del web mobile con un focus pratico sulla Google suite.

Nell’ambito dei seminari, che termineranno il 12 marzo, si terrà anche una presentazione dei servizi digitali della Camera di Commercio Chieti Pescara tra cui, in particolare, quello della fatturazione elettronica: pochi sanno, infatti, che il sistema camerale mette a disposizione delle piccole e medie imprese un servizio gratuito di fatturazione elettronica mediante piattaforma Infocamere che consente, in un’unica soluzione on line, la compilazione, l’invio e la conservazione a norma delle fatture verso la PA, le imprese ed i privati, nonché la ricezione e la conservazione a norma delle fatture passive.

Tra gli altri servizi, a disposizione delle aziende, il cassetto digitale, dedicato al legale rappresentante o titolare di un’attività imprenditoriale, che gli consente di avere a disposizione, anche in mobilità, le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa. Al cassetto digitale, si accede con Spid e Cns per consultare gratuitamente visure, atti, bilanci, stato delle pratiche presentato al RI ed al SUAP, il fascicolo informatico e molte altre informazioni delle aziende.

Al termine di ogni incontro di “Eccellenze in Digitale”, sono previsti dei laboratori in cui potranno essere sperimentati, direttamente sul campo, gli strumenti trattati.

I laboratori potranno ospitare un massimo di 20 imprese ciascuno e le domande di partecipazione saranno raccolte seguendo il criterio dell'ordine cronologico di iscrizione.

Alle imprese è, inoltre, offerta la possibilità di fissare un appuntamento personalizzato con i digitalizzatori per un approfondimento su particolari temi di suo interesse. Ogni impresa potrà anche scoprire il suo grado di maturità digitale compilando il questionario Selfi4.0. L’indagine permetterà di comprendere lo stato di digitalizzazione delle imprese così da orientare i successivi interventi in tema di formazione e sostegno finanziario.