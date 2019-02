Un auto si ferma in panne in piena curva su via Grasceta in una posizione pericolosa poiché coloro che si dirigono verso il mare avrebbero fatto fatica a vederla e schivarla.

Sul posto i carabinieri di San Salvo che assieme al malcapitato attendono il carro attrezzi per il ripristino ordinario della circolazione.

nel frattempo si viaggia su una sola corsia.