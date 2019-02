Pilkington: “etica e responsabilita’ sociale d’impresa, il caso”

Alcuni giorni fa su questa testata è uscito un articolo (leggi) in cui si poneva in evidenza un post del Presidente Pilkington Italia Graziano Marcovecchio che era un chiaro segno di un'azienda che opera secondo i principi di Economia di Comunione, una nuova corrente di pensiero aziendale-economica e sociale che si sta affacciando anche in questo territorio. Proprio il caso Pilkington sarà posto come modello in un incontro che si terrà nei prossimi giorni a Vasto.

L’associazione Formamentis organizza all’interno della Scuola popolare di Economia Civile e di Comunione, “L’altra prospettiva dell’economia Progetto europeo Sycamore, un laboratorio esperenziale per venerdì 15 Febbraio 2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso l’Aula Magna I.T.S.E.T. Filippo Palizzi in via Dei Conti Ricci, 25 a Vasto (CH).

Il caso posto al centro di questo incontro è la testimonianza imprenditoriale di una delle più grandi aziende del nostro territorio: la Pilkington Italia.

A relazionare ci saranno il dott. Roberto Minenna, Human Resources Manager – Italy e la dott.ssa Teresa Mancini, Human Resources Specialist - San Salvo Site.

La Pilkington si racconterà come azienda creatrice non solo di valore.... ma anche di VALORI! Scopriremo come questa grande multinazionale, appartenente alla realtà dell’industria 4.0, opera anche per creare relazioni e senso di appartenenza con il nostro territorio!

L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI telefono: 339.5347744 - 349.5671233 e-mail: formamentiseuevirgilio.it Web: sycamoreerasmus.weebly.com FB: www.facebook.com/sycamoreerasmus/