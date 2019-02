E' già campagna elettorale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ cominciata la campagna elettorale a San Salvo, che più una ricerca di consensi è una ricerca di ultrà (con tutto il rispetto per i tifosi).

In questa città, ormai da tempo, si parla solo di chi ha sbagliato prima, di chi ha vinto/perso, di chi deve smettere di “rosikare” e di chi parla invece che “fare”.

Ma chi è che deve fare?! Il comune cittadino, il “nemico” PD o l’amministrazione comunale?

Vedo solo tante chiacchiere. I tagli dei nastri vengono fatti ogni 5 anni, i concorsi di idee per le varie riqualificazioni… idem! Che facciamo allora? Aspettiamo altri 2 anni per sistemare qualche marciapiede e/o per dare una degna valenza a San Salvo!?

Invito allora l’amministrazione ad andare oltre, a partire dalle basi, a fare una passeggiata per la NOSTRA città e a tastare con mano i reali problemi.

(lettera firmata)