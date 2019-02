Grippa: all'Abruzzo 105 milioni per il trasporto pubblico

Con un decreto interministeriale firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, vengono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario 3.898.668.289,20 di euro come anticipazione dell’80% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. A dare la notizia la deputata del movimento cinque stelle e componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Carmela Grippa che afferma: “Nella suddetta suddivisione alla Regione Abruzzo sono stati assegnati 105.012.866,68 da investire nel potenziamento del trasporto pubblico locale. Con tale provvedimento, aggiunge, vengono messe a disposizione risorse per sistema del trasporto pubblico locale regionale abruzzese, per garantire ai cittadini spostamenti adeguati, facendo passi in avanti verso l’intermodalità e l’obiettivo di incentivare forme di viaggio a basso impatto ambientale.

Tra i fondi, come richiesto dal Ministro Toninelli al collega all’Economia Giovanni Tria, sono stati conteggiati, e dunque di fatto sbloccati, i 300 milioni di euro accantonati dalla legge di Bilancio 2019 che sono sicuramente da intendere come una notizia positiva e fondamentale per il rilancio del trasporto pubblico locale per troppi anni bistrattato dai passati governi.

Finalmente assistiamo a soluzioni reali e non alle solite parole al vento conclude la deputata Grippa che è impegnata da sempre in prima persona sul tema della viabilità sia inerente i mezzi che alla sicurezza delle infrastrutture del territorio della regione.