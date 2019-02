Erika: "Grazie a tutti l'amore vince su ogni cosa"

Tempo fa una catechista sansalvese testimoniando il suo incontro con Cristo e raccontando la sua esperienza dell'essere stata mamma di un figlio affetto da un tumore (grazie a Dio poi guarito) ha detto: "nessuno è esente da certe cose.

Spesso quando ascoltiamo le testimonianze di persone che sono passate per un calvario, come potrebbe essere quello di una malattia, ci toccano ma le viviamo come qualcosa che non ci appartiene che sembra possa essere sempre dell'"altro". Ma se poi succede che ti ritrovi ad affrontare quella stessa situazione, tutto cambia: entri in un altro piano dell'esistenza! Molte cose diventano relative e ti accorgi che la vita non è scontata ma è un bene prezioso. Questo è il commento di una mamma sansalvese che oggi è una volontaria dell'Associazione Genitori Bambini Emopatici (AGBE) e che si è adoperata per sensibilizzare anche la sua città su queste tematiche. Il 15 febbraio, Giornata Mondiale contro il cancro infantile, anche a San Salvo 700 palloncini bianchi biodegradabili prenderanno il volo per dire no al cancro infantile (leggi).