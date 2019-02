All’asilo nido “Bambi” un melograno per regalare speranza ai piccoli malati di tumore

Il Comune di San Salvo aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile promossa dal Ministero della Salute e dall’Associazione Fiago “Diamo radici alla speranza”.

Domani, venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 11.00, nel giardino dell'asilo nido comunale "Bambi" in via Verdi verrà piantato un albero di melograno che con i suoi semi simboleggia la speranza e l'unione di tutti i bambini per la lotta contro le malattie oncologiche, che colpiscono in particolare i più piccoli.

Saranno presenti il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza.