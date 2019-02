"Ex comandante della Polizia Locale, va reintegrato"

Benedetto Del Sindaco, ex comandante della Polizia Locale di San Salvo, deve essere reintegrato a lavoro! A stabilirlo sono stati i giudici della Corte d'Appello de L'Aquila che hanno confermato la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Vasto dichiarando la nullità dell'atto (ossia "come se l'atto non fosse mai posto in essere) di licenziamento.

Il dipendente era stato licenziato nel 2016 per gravi inadempienze sul lavoro.

In ottemperanza a questa sentenza, come avviene in questi casi, il Comune di San Salvo dovrà provvedere oltre al reintegro al lavoro dell'ex comandante della Polizia Locale anche al pagamento di tutti gli stipendi arretrati, dei contributi e le spese processuali.

Il comune di San Salvo il 25 gennaio 2016 aveva emanto un atto di licenziamento nei confronti di Del Sindaco a seguito di numerosi richiami e contestazioni relativamente ai suoi comportamenti durante l’attività di servizio. Una prima sentenza aveva dato ragione al Comune ma nell'ottobre del 2018 il giudice del lavoro del Tribunale di Vasto aveva dichiarata la "nullità" del licenziamento e quindi una reintegra sul posto del lavoro. Cosa che poi è avvenuta trasferendo il dipendente nella dirigenza dell'ufficio legale del municipio. La sentenza era stata emanata non sulla infondatezza delle violazioni e delle inadempienze rispetto ai doveri lavorativi del dipendente ma unicamente su questioni preliminari.

Al ricorso in Appello il comune è stato dichiarato soccombente.