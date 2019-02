Nel cielo di San Salvo oltre 600 palloncini bianchi per la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile oltre 600 palloncini bianchi sono volati in cielo per sensibilizzare e informare la cittadinanza di questa problematica. La giornata è stata promossa dalla FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologia Pediatrica) di cui l’AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici) è parte. Quest'anno a partecipare all’iniziativa è stato l’Istituto Comprensivo 1 San Salvo con più di 600 ragazzi i quali sono stati coinvolti nel lancio dei tradizionali palloncini bianchi (biodegradabili) alla presenza dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei rappresentanti delle istituzioni e associazioni. La scelta territoriale è avvenuta anche in virtù della presenza di diversi ragazzi e bambini salvanesi con patologie oncoematologiche in cura presso il Centro pescarese.

E' stato indossato dai partecipanti un nastro dorato che sta a simboleggiare il coraggio dei giovani malati. "A 80 km di distanza ci sono bambini che lottano per poter andare a scuola", afferma Giovambattista Colangelo, vicepresidente dell'Agbe, "Un bambino su cinque non ce la fa a sopravvivere al tumore. Ecco perchè è fondamentale la ricerca e che i medici si impegnino per trovare farmaci ad hoc", continua.

Ad accompagnare il lancio dei palloncini è stata la musica dell'orchestra Salvo D'Acquisto.

I tumori pediatrici in cifre

L'aumento dell'incidenza (cioè del numero di nuovi casi ogni anno) dei tumori infantili registrato in Italia fino alla seconda metà degli anni Novanta si è arrestato. AIRTUM, l'Associazione italiana registri tumori, stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, saranno diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti, in linea con il quinquennio precedente.

Si continua a osservare una leggera crescita solo per alcuni tipi di tumore tra gli adolescenti: nel periodo 1998-2008 sono aumentate del 2 per cento ogni anno le diagnosi di tumori maligni tra le ragazze, mentre in entrambi i sessi si è registrato un incremento di tumori della tiroide (+ 8 per cento l'anno), malattie, tuttavia, che hanno un'ottima prognosi. (L'aumento di diagnosi di tumori della tiroide è attribuibile soprattutto a un incremento della sorveglianza anche in assenza di sintomi: si tratta nella maggioranza dei casi di tumori indolenti e poco pericolosi che in passato non erano diagnosticati).

​Ogni anno, tra il 2003 e il 2008, in Italia si sono diagnosticati mediamente 164 casi di tumore maligno per milione di bambini (0-14 anni) e 269 casi per milione di adolescenti (15-19 anni). Quel che è decisamente cambiato, negli ultimi quarant'anni, è il tasso di mortalità, che è in netta diminuzione. I bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni che muoiono di tumore sono sempre meno: nel 2008 i decessi erano circa un terzo di quelli registrati nei primi anni Settanta. Sono i tumori del sangue (e in particolare le leucemie) a mostrare i successi maggiori, con una sopravvivenza che in alcuni tipi di tumore oggi supera il 80 per cento dei casi. La ricerca ha fatto grandi passi avanti ma la strada è ancora lunga.

