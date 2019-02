Vigili stagionali: in 412 rispondo all'avviso pubblico del Comune di San Salvo

Sono stati in 412 a rispondere all'avviso pubblico per un posto da vigile urbano stagionale. Il Comune di San Salvo ha pubblicato lo scorso 6 novembre un nuovo bando per la formazione di una graduatoria da cui attingere nominativi per l'eventuale assunzione a tempo determinato degli agenti di polizia locale categoria C. Sono in tanti ad ambire ad almeno tre mesi di stipendio sicuro, eventualmente rinnovabili in base alle esigenze e alle disponibilità economiche dell'ente.

L'avviso è scaduto il 6 dicembre scorso e dei 412 partecipanti, 408 sono stati ammessi mentre gli altri 4 scartati per mancata validità della domanda presentata. I vigili stagionali che saranno assunti sono cinque. "Il nuovo bando è stato predisposto per avere una nuova graduatoria dove attingere personale da destinare a tempo determinato alle diverse attività svolte dagli agenti a servizio della città sia in termini di prevenzione che di controllo", questo il commento del sindaco Tiziana Magnacca.

Tra i principali requisiti per essere ammessi c'erano: diploma di maturità, patente di guida di categoria B, cittadinanza italiana. Dato il corposo numero delle domande di partecipazione arrivate in Comune nei prossimi giorni verrà comunicata la data della prova preselettiva finalizzata a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. I selezionati dovranno partecipare ai colloqui per la selezione finale per essere esaminati, a cura della commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione comunale.

Le assunzioni inizieranno probabilmente nei mesi di aprile e maggio, come di consueto, in previsione della stagione estiva. "Con questo provvedimento metteremo in condizione il comando della polizia locale di poter operare al meglio nella gestione della sicurezza nel territorio", aveva sostenuto l’assessore alla polizia locale Fabio Raspa.

Le comunicazioni relative alle date, alle sedi di svolgimento e agli esiti delle prove saranno fornite ai candidati a mezzo del sito internet istituzionale del Comune di San Salvo all’indirizzo www.comune.sansalvo.gov.it alla sezione “Concorsi, Bandi e Avvisi” e su Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”.