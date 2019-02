Adesione del Comune di San Salvo alla Giornata mondiale contro il cancro infantile

La Città di San Salvo ha celebrato questa mattina la Giornata mondiale contro il cancro infantile per sensibilizzare sulle iniziative scientifiche e mostrando la vicinanza alle famiglie con bambini e adolescenti colpiti dal tumore.

Il Comune in particolare ha aderito alla giornata promossa dal Ministero della Salute partecipando alle manifestazioni che si sono svolte nella palestra della Scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” per iniziativa dell’Agbe (Associazione genitori bambini emopatici) e nel giardino dell’asilo comunale “Bambi” in adesione all’iniziativa proposta dall’Associazione Fiago “Diamo radici alla speranza”.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha ribadito “l’importanza della prevenzione nella tutela del diritto alla salute, in particolare verso i più piccoli e della vicinanza alle famiglie, non trascurando una puntuale e adeguata informazione”.

Nella scuola D’Acquisto hanno preso la parola il dirigente scolastico Annarosa Costantini e il vice presidente dell’Agbe, Giovanbattista Colangelo. Poi all’esterno gli studenti e i docenti hanno liberato al cielo i palloncini bianchi.

Infine nel giardino dell'asilo nido comunale "Bambi" è stato piantato un albero di melograno che con i suoi semi simboleggia la speranza e l'unione di tutti i bambini per la lotta contro le malattie oncologiche, che colpiscono in particolare i più piccoli. L'assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza ha rivolto un saluto ai genitori presenti evidenziando il valore di questa giornata. I bambini, aiutati dalle loro educatrici, hanno collocato sui rami del melograno un nastrino dorato simbolo universale della lotta contro il cancro infantile. Ha partecipato l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.