Triveri: "Non siamo noi l'azienda che utilizza l'acqua del pozzo per produrre conserve"

In merito alla notizia apparsa su diversi organi di informazione riguardante il blocco della vendita e della produzione di conserve alimentari di una azienda del chietino che avrebbe utilizzato acqua di pozzo per produrle, al fine di tranquillizzare le tante persone che consumano i nostri prodotti, in qualità di rappresentante della mia azienda, tengo a precisare che siamo totalmente estranei alla vicenda.