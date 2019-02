Attività musicali estive, il regolamento del Comune di San Salvo non ancora esaminato dal Consiglio di Stato

Dovrà ancora essere esaminato l’operato del Comune di San Salvo per quanto attiene l’adozione del regolamento che fissa le norme da applicare per le attività musicali e di intrattenimento estive ed approvato dal Consiglio comunale.

Il provvedimento del Consiglio di Stato 07.02.2019 si riferisce alla vecchia ordinanza sindacale del 2014, ed attiene alla sola fase cautelare.

Si ricorda che l'intera materia è stata poi disciplinata dal regolamento per cui il Comune di San Salvo ha vinto proprio in appello la fase cautelare. Ed è ad essa che si deve far riferimento.