Montenero, crollati alcuni pezzi di tufo: chiusa “Grotta della Madonna”

Informiamo la cittadinanza che a seguito del crollo di alcuni pezzi di tufo all'ingresso della "Grotta della Madonna", il sindaco Nicola Travaglini e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune si sono recati sul posto per un primo sopralluogo. In via precauzionale é stata predisposta una misura interdittiva di accesso all'area, in attesa di procedere già da lunedì ad un nuovo approfondimento sullo stato dei luoghi, al fine di programmare interventi adeguati.