Sant’ Anna - Us San Salvo aggiornamenti in diretta

Il San Salvo a Chieti contro il Sant’ Anna scende in campo con questa formazione: Cialdini, Suero, Izzi, Lavacca, Di tella, Luongo, D'ottavio, D'Alessandro, Molino, Di Pietro, Costantini. A disposizione: Castaldo, Della Penna, Vennitti, Petrocco, Longobardi, Ciavatta, Piermattei.

Vi proponiamo gli aggiornamenti del nostro inviato Luca Caracciolo

alle ore 15,00 inizia l'incontro.

6' Molino stampa la palla sopra la traversa, solo davanti al portiere.

11' punizione dal limite per il Sant'Anna, per un fallo di mani commesso da Di Tella

13' confusione in area us San Salvo che rischia di prendere il gol.

18' Costantini solo davanti al portiere non riesce ad essere incisivo

19' il Sant' Anna pericoloso, a pochi metri da Cialdini l'attaccante non riesce a toccare la palla di testa.

20' ancora pericolo per la Us, Cialdini anticipa tutti sul cross in area.

30' Costantini anticipato dalla difesa locale sul bel cross di D'Alesandro.

40' Di Pietro prova un tiro dalla lunga distanza, nulla di fatto.

42' Bravo Molino a conquistare una punizione al limite dell'area di rigore

GOL!!! vantaggio Us San Salvo! MOLINO realizza 0-1

finisce il primo tempo con il parziale di 0-1

ore 15,58 inizio secondo tempo.

2' buona occasione per il San Salvo, la difesa del Sant' Anna non si fà trovare impreparata.

8' insidioso attacco dei locali ma Cialdini intuisce e in due tempi blocca l'azione.

19' il portiere chietino è bravo a parare il tentativo di Costantini sul suggerimento di Di Pietro.

25' esce D'Alessandro al suo posrto Vennitti.

26' Costantini guadagna un buon calcio d' angolo sul quale Luongo colpisce bene di testa senza però riuscire a segnare; miracolo del portiere locale!

28' il numero 10 del Sant' Anna prova dalla lunga distanza è bravo cialdini a respingere con i pugni.

30' passaggio filtrante da Di Pietro per Molino che la difesa riesce ad interrompere.

34' pericoloso in piu' volte il Sant' Anna in pochi minuti, Cialdini sempre pronto, in una occasione centrata la traversa.

36ì Gol Us SAn SALVO!!! Molino in volata scavalca il portiere locale realizzando la sua doppietta personale e il radoppio della Us San Salvo!!! 0-2 adesso.

41' esce Di PIetro entra Della Penna.

42' esce Lavacca entra Rodini.

tre minuti di recupero assegnati.

esce Molino entra Longobardi

46' Costantini GOL!!! terza rete per la Us San Salvo!!! 0-3 il risultato ora.

48' Cialdini letteralmente vola e mette la palla sopra la traversa.

finisce la partita con il risultata di Sant'Anna 0 - 3 Us San Salvo.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!