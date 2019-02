Riti satanici o barbari assassini? Cane chiuso in un sacco con una pietra in bocca

VASTO AL GENOVA RULLI, UNA PASSEGGIATA DOMENICALE SI TRASFORMA IN UNA MACABRA SCOPERTA.

NON CI SONO PAROLE PER DESCRIVERE LO SGOMENTO DELLA DONNA CHE DURANTE UNA PIACEVOLE PASSEGGIATA CON I SUOI CANI SI È TROVATA DI FRONTE QUESTA SCENA RACCAPRICCIANTE. CHIUSO IN UN SACCO CON UN LACCIO CHE GLI TENEVA LE ZAMPE E UN SASSO IN BOCCA (COME FA COSA NOSTRA CON I TRADITORI) C'ERA UN CUCCIOLO METICCIO DI TAGLIA MEDIA.

GLI ANIMALISTI SCONVOLTI CHIEDONO PENE PIÙ SEVERE, MAGGIORI CONTROLLI E INVITANO LA POPOLAZIONE A SEGNALARE OGNI CASO DI MALTRATTAMENTO.