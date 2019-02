Oggi 18 febbraio Giornata mondiale della Sindrome di Asperger

"La diversità può essere accolta da tutti, che questa giornata sia segno di un mondo in cui sia bello vivere ognuno con la propria unicità."

Lunedì 18 febbraio è la Giornata Mondiale dedicata alle persone con la sindrome di Asperger: un disturbo che, in assenza di ritardo cognitivo, presenta alcune caratteristiche dell’autismo. Questo giorno è stato scelto in base alla data di nascita del pediatra ch elo scoprì. Infatti il Il 18 febbraio 1906 nasceva a Vienna Hans Asperger, il pediatra austriaco che per primo descrisse alcune caratteristiche di quella che, proprio in suo onore, prende il nome di Sindrome di Asperger.

Nella prassi clinica si raggruppa sotto questa definizione – Asperger – un’ampia gamma di condizioni e di stili di funzionamento cognitivo, affettivo e sociale. Le persone Asperger presentano un insieme di caratteristiche del comportamento che riguardano principalmente la socializzazione, l’area sensoriale e percettiva, quella attentiva e la sfera affettiva e motivazionale.

Molte persone Asperger hanno un’intelligenza superiore alla media e interessi specifici che riescono a sviluppare con grande successo, in ambito artistico e musicale o scientifico ma allo stesso tempo, però, possono presentare difficoltà nel costruire relazioni con altre persone, sono ipersensibili dal punto di vista emotivo ma hanno poche espressioni mimiche oltre le manifestazioni di rabbia, gioia o tristezza e, infine, possono avere difficoltà nella gestione autonoma di attività quotidiane.