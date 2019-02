Non prorogare l'incarico al direttore generale Flacco, l'appello del Comitato per il 'San Pio'

“Dignità per l’ospedale San Pio e rispetto per medici, operatori sanitari e pazienti”.

Questioni prioritarie a giudizio del Comitato in difesa dell'ospedale 'San Pio' di Vasto che, in una nota, si appella al neo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio chiedendogli di non prorogare il ruolo di guida, alla direzione generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, dell'attuale manager Pasquale Flacco.

Il sodalizio si dice “allarmato” dalla parabola discendente, in qualità di strutture e servizi, del presidio di via San Camillo de Lellis. “Il San Pio - è annotato nel documento del Comitato - nell’ultimo periodo è in crisi per mancanza di personale anche nei reparti di Ortopedia e Radiologia. Mentre a Lanciano hanno preso servizio l’altro giorno i nuovi primari, Enrico Marvi in Ortopedia ed Ermanno Angelucci in Medicina, a Vasto mancano ben 7 primari con il conseguente collasso anche delle restanti unità operative. Il direttore generale Flacco è stato per Vasto come Attila che al suo passaggio non lasciava in piedi neppure un filo d’erba. L’auspicio è che non gli si concedano proroghe nell’incarico e che la Regione riservi finalmente maggiore considerazione alla situazione sanitaria nel Vastese”.