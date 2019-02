“Panini Tour”, le figurine invadono 30 città d'Italia

Torna l'appuntamento con il 'Panini Tour Up! 2019'. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'Calciatori 2018-2019' avrà inizio in questo week end e fino al 31 marzo. Decine di migliaia di collezionisti potranno darsi appuntamento per scambiare i propri doppioni e per partecipare a quiz e giochi a premio. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l'album potranno accedere all'area 'Panini Box', dove riceveranno regali e il timbro ufficiale 'Album Completato'. Il 'Panini Tour Up! 2019' seguirà 3 percorsi, toccando oltre 30 città per un totale 36 tappe e 48 giornate-evento. Un 'villaggio' girerà l'Italia da sud a nord con partenza da Napoli questo weekend per arrivare a Brescia il 30 e 31 marzo. Previste anche due tappe speciali a Gaeta e Reggio Emilia per il Festival dei Giovani. Il secondo percorso si svilupperà in 24 filiali del gruppo Intesa Sanpaolo a partire da San Donà del Piave, Rho e Perugia. Il terzo percorso avrà come location importanti centri commerciali di 6 città.