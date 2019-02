Clementina De Virgiliis, "Dobbiamo creare un comitato civico per far rifiorire San Salvo"

“La desolazione del sabato sera e della domenica di San Salvo", afferma Clementina De Virgiliis sul suo profilo social, "mi ha colpita e ferita. Una mia amica di fuori mi ha detto:”ma questa è la piazza di San Salvo?”. Non penso che dobbiamo ancora tacere o lasciare che questa città venga avvolta nel buio e lasciata alle scorribande di malintenzionati. La criminalità si combatte con la vita, l’economia si anima con la vita. Per strada si socializza. Dobbiamo creare un comitato civico che ha come scopo quello di far rifiorire San Salvo. Qui ci sono belle menti tanti artisti e tanta laboriosità. Diamoci un appuntamento in piazza per parlarne insieme. Attendere ancora sarebbe devastante”.