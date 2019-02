Centro commerciale all’aperto, “San Salvo Shop”: la proposta di Antonio Cane

Io non sono ne laureato, ne un esperto e ne uno stratega di marketing, ma secondo il mio punto di vista il problema di San Salvo non sono i parcheggi come in molti dicono, ma va oltre, bisogna invogliare le persone ad uscire, e le persone escono dove c’è qualcosa da fare o da vedere. Nel centro di San Salvo ormai sono rimaste pochissime attività e l’obbiettivo per riavvivare il centro storico è invogliare ad aprire nuovi negozi e tutto ciò che potrebbe attirare gente.

Perciò la mia idea è quella di creare un CENTRO COMMERCIALE ALL’APERTO...SAN SALVO SHOP e dare a tutte le nuove attività degli incentivi:

* incentivi per ristrutturazione locale. (Fondi per ristrutturazioni facciate esterne per nuova apertura di attività commerciali);

* locali con basso affitto per i primi due anni (dialogare con i proprietari dei locali sfitti);

* Parlare con ditte locali di fornitura di luce/gas e per le nuove attività che apriranno dare una scontistica sul prodotto per i primi due anni;

* Agevolazioni per i primi due anni sulle tasse comunali;

* suolo pubblico gratis per i primi due anni (in occasione di eventi e manifestazioni);

* Installare per tutta la città N.3/4 eco-compattatori (sistema di riciclo plastica e alluminio) e in cambio si rilasceranno dei buoni spesa che si potranno consumare solo ed esclusivamente all’interno di SAN SALVO SHOP. In più questi eco-compattatori sono una fonte di guadagno e con i soldi che si ricavano rinvestirli per centro.

Infine mi sono confrontato con alcune attività già esistenti che si trovano al di fuori del centro di San Salvo illustrandogli questo progetto ed alcuni di loro sarebbero disposti ad aprire anche una seconda filiale a queste condizioni, hanno reputato il progetto molto interessante e vincente.

Fidatevi questo progetto non è fantascienza...basta crederci.