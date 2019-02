Giovani studenti sansalvesi sono partiti per vivere nuove esperienze all'estero

Il 18 febbraio dei giovani studenti dell'Istituto Comprensivon. 1 sono partiti per partecipare a dei progetti in Portogallo e in Polonia. Il progetto si chiama PLEASENT SCHOOLS BY WEB 2.0 TOOLS e ha lo scopo dello scambio di buone pratiche tra le scuole partecipanti sul tema della tecnologia applicata alla didattica e sui rischi e le opportunità del web.

Il progetto è biennale, i paesi partecipanti sono Polonia, Romania, Turchia, Portogallo e Italia, le mobilità previste sono 5, una in ogni paese partecipante.

Questa è la seconda: la prima è stata una riunione organizzativa in Turchia, alla quale hanno partecipato solo docenti. Da questa in poi si muoveranno docenti e studenti della scuola primaria e secondaria.

Contemporaneamente è partito anche il gruppo di un altro progetto Erasmus che si chiama NO SOCIAL EXCLUSION ed ha come tema l'inclusione e la lotta alla dispersione scolastica.

I paesi coinvolti sono sempre cinque come pure le mobilità, ma sono coinvolti solo gli studenti della scuola media.