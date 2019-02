Don Vincenzo: "Si fa presto a dire: " A Carnevale ogni scherzo vale!" Ma ....

il valore e il significato di questo detto è ben diverso! Intanto il carnevale è una ricorrenza-festa-tradizione cristiana che fa parte dell' anno liturgico, l' anno cioè che segue la Chiesa! Infatti la data del carnevale coincide con l'inizio della Quaresima in preparazione alla Pasqua. Spiego meglio! Esso inizia con il "giovedì grasso", segue con la domenica di carnevale e termina il "martedì grasso".

Questi termini grasso, carne-levare si riferiscono al fatto che anticamente il mangiare carne significava fare festa....L' origine ancora più remota la si trova nei riti carnascialeschi del risveglio della natura, della vita e anche socialmente ci si esprimeva con la frase latina: Semel in anno licet insanire (solo una volta all'anno si può essere demenziali)! Col cristianesimo la gente in questo periodo faceva festa, cioè mangiava carne perché con il mercoledì delle "ceneri" era obbligatorio un periodo di austerità, di penitenza (40 giorni) in preparazione alla Pasqua. Ecco allora maschere, carri allegorici, balli chaltro non era se non mettere alla berlina, allo sbeffeggia i vizi e i dirfetti delle persone e di tutta la società!

Interessante è notare in alcuni luoghi il fare il funerale di carnevale ( un fantoccio che veniva pubblicamente accusato, giudicato e infine bruciato. Le ceneri indicavano, per il cristiano, che da esse, dall'uomo vecchio doveva rinascere dopo 40 giorni una persona nuova, come Cristo dalla morte alla vita!



Altro che a Carnevale ogni scherzo vale! Qui la cosa si fa seria e insegnamola alle nuove generazioni cui piace il divertimento sfrenato, il disimpegno gratuito la pazzia tecnologica giustificando questi atteggiamenti come il seguire le tradizioni.. E se oggi il carnevale non ci piace come viene vissuto diversamente da una volta, la responsabilità non diamo la solo alla cattiva educazione, ma anche al fatto che la Chiesa e le parrocchie hanno sminuito il valore, la guida e anche la realizzazione di un fenomeno tradizionale che é prettamente religioso. Diciamo il carnevale ma soprattutto il cammino quaresimale in preparazione alla Pasqua!