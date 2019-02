Digitalizzazione, il 22 febbraio, a Pescara, c’è “Human faCHtory. La Fabbrica del futuro”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In che modo la digitalizzazione nell’industria sta cambiando l’approccio ai processi produttivi? Come la trasformazione digitale può rendere più “umano” l’ambiente di lavoro? Quali sono le opportunità offerte dall’UE?

Se ne parlerà a “Human FaCHtory. La fabbrica del futuro. Un luogo con l’Uomo al centro”, l’evento con cui l’Abruzzo partecipa alla European Industry Week 2019, iniziativa promossa dall’Unione europea nell’ambito del programma comunitario Factory Of Future – La Fabbrica del Futuro, per mettere in rete gli eventi locali che analizzano i temi della Rivoluzione Digitale nel campo dell’Industria e dei Territori.

L’incontro, in programma il 22 febbraio 2019 a Pescara all’AURUM, nella Sala UEAM, è organizzato da Innovalley, l’HUB di Innovazione Digitale localizzato in Val di Sangro, in partnership con l’Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara e con il Digital Innovation Hub Abruzzo.

Esperti del mondo industriale, digitale, formativo racconteranno come la digitalizzazione stia cambiando i luoghi di lavoro, cercando di delineare come sarà il lavoro del futuro nel nostro territorio regionale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione