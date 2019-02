Domenica partita di calcio tra i ragazzi della casa famiglia di San Salvo e della comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Partita di calcio,che,vedrà protagonisti i ragazzi della casa famiglia di San Salvo e i ragazzi della comunità Papa Giovanni xxiii.Sara' un momento di gioia e di condivisione per quanti sono stati convocati.La partita,sara',preceduta da un pranzo comune,allietato con l'esibizione di DJ Lorenzo che animerà anche l' incontro di calcio.Vi aspettiamo numerosi come sempre per tifare tutti insieme.