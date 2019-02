Giovane rapinatore 'seriale' arrestato dalla Polizia di Vasto

La Polizia di Stato, negli ultimi giorni, ha effettuato servizi straordinari di controllo sul territorio disposti dal Questore di Chieti Alfredo Borzacchiello. L'attività è stata svolta in tutta la provincia ed i risultati vengono definiti "soddisfacenti".

Nell'ambito di tali servizi, personale del Commissariato di Vasto ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare di carcerazione a carico di un giovane romano, L.L., 28 anni, responsabile di rapina aggravata in concorso con altra persona.

L'uomo, insieme ad un altro soggetto (tutte e due già noti alle forze dell'ordine per precedenti episodi), ha commesso più rapine a danni di esercizi commerciali della capitale nella stessa giornata e in uno stretto lasso di tempo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Roma per la "notevole attitudine delinquenziale dell'uomo e per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato alla luce dei numerosi precedenti di Polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, che gravano sullo stesso".