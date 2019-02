Test per il National Trophy 1000 Superbike, Daniele Zinni vola a Valencia

La bella stagione è alle porte e il campionato National Trophy 1000 Superbike sta per iniziare.



Così il pilota sansalvese Daniele Zinni è impegnato nei test invernali, che nel prossimo weekend si svolgeranno nientemeno che a Valencia, nel famoso Circuito Ricardo Tormo, dove Zinni aveva già gareggiato nel 2014, ma in una giornata sfortunata, in cui aveva avuto una brutta caduta.



A cinque anni di distanza da quell’episodio Zinni e il suo team Biker e Motor Racing di Teramo, si metteranno in viaggio, giovedì 21 febbraio, per svolgere prove libere nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, in sella alla moto BMW S1000 rr. È importante svolgere i test in questo circuito dove le temperature sono nettamente più alte rispetto a quelle italiane in questo momento.

In questo modo si potrà testare la moto ad una temperatura di 18-20 gradi, più simile quindi a quella che ci sarà durante il campionato, che avrà inizio a fine marzo a Misano (RN).



Ad accompagnare Daniele Zinni in questo intenso weekend anche Agostino Di Francesco, giovane pilota anche lui prossimo alle competizioni, che correrà con la sua Yamaha R3, e altri giovani che insieme a Daniele si allenano inseguendo il sogno delle due ruote e coltivando la passione condivisa con impegno, tenacia e costanza.