Luna calante di Febbraio: cosa fa il "Pollice Verde"?

Cosa fare nell'orto - Seminare in coltura protetta: barbabietola, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo. Seminare in letto caldo (semenzaio) indivia, cavolo rapa, finocchio, insalate, lattuga a cappuccio, sedano da coste, verza. Seminare a dimora: agretto, barbabietole gia da orto, bulbilli di aglio, bietola da coste, carota, cavolo, rapa, cicorie, cime di rapa, cipolla, fave, piselli e lattughe. Rincalzare: piselli e le fave seminati in autunno. Potare: le erbe aromatiche. Preparare il terreno concimando il fondo con compost o altro concime organico.

Cosa fare nel frutteto - Potare: nel frutteto dove non c'è rischio di gelate tardive e la vigna se gennaio è stato troppo rigido. Potare: i piccoli arbusti da piccolo frutto come ribes e lamponi. Mettere a dimora: alberi e arbusti a radice nuda. Preparare il terreno per gli impianti di primavera. Concimare le piante di ulivo. Pacciamare le fragole per favorire e accellerare la fioritura.

Cosa fare nel giardino - Potare e rifilare le siepi per ridisegnare la forma geometrica e i contorni. Seminare al coperto: le piante annuali e le perenni. Tagliare i culmi del bambù.