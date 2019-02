Anche quest’anno l’Unione Europea premierà i migliori progetti regionali finanziati con i suoi fondi

Anche quest’anno l’Unione Europea premierà, attraverso il premio Regiostars, i migliori progetti regionali finanziati attraverso risorse comunitarie.

L’edizione 2019 prevede 5 categorie: crescita intelligente: promozione della trasformazione digitale; crescita sostenibile: collegamento verde, blu e grigio; crescita inclusiva: combattere le disuguaglianze e la povertà; sviluppo urbano: costruire città resilienti ai cambiamenti climatici; argomento dell’anno 2019: modernizzazione dei servizi sanitari.

Possono essere presentati massimo cinque progetti per programma (FESR, FC, FSE, IPA, ENI) a partire dai periodi 2007-2013 e 2014-2020, corredati da lettera di approvazione dell’autorità di gestione pertinente. I criteri per aggiudicarsi il premio sono il carattere innovativo del progetto nella categoria di premi selezionata, buoni risultati e impatto del progetto in relazione agli obiettivi iniziali, sostenibilità finanziaria del progetto e trasferibilità ovvero la possibilità di replicare il progetto in altre regioni.

La finestra utile per la presentazione delle domande è fino al 9 maggio 2019.

La guida per la presentazione della domanda e altri utili materiali di comunicazione sono disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/regiostars