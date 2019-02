San Salvo: raccolta differenziata in crescita, raggiunto il 62,44%

In aumento la percentuale di raccolta differenziata a San Salvo. Nel dettaglio si è passati dal 60,16% del 2017 al 62,44% del 2018, oltre due punti in più rispetto al dato dell'anno precedente. Un trend positivo frutto del lavoro di squadra degli uffici comunali e della ditta che gestisce il servizio di raccolta coadiuvati dall'amministrazione. Il dato testimonia la crescente attenzione dei cittadini verso la raccolta differenziata e soluzioni sempre più rispettose dell’ambiente.

Raggiungere una percentuale del 65% è l'obiettivo che si prefigge l'assessore all'ambiente Giancarlo Lippis. "Possiamo e dobbiamo fare di più", afferma, "Differenziare è un bene per l’ambiente e per le tasche dei cittadini. Purtroppo, come avviene in tutte le località turistiche, le percentuali di raccolta differenziata scendono d’estate, invece noi puntiamo a mantenerle più alte possibile". Nel periodo invernale, infatti, la percentuale sale in alcuni mesi anche al 66% per poi scendere inevitabilmente nei mesi estivi intorno al 55%. "Vorrei puntare al 68% in inverno e al 60% in estate, in modo da raggiungere l'obiettivo prefissato", continua Lippis.

Ogni anno vengono attuate le campagne di sensibilizzazione nei vari condomini della città allo scopo di informare i residenti e i turisti sulla corretta raccolta differenziata, le modalità, gli orari, i cassonetti di colori diversi. Oltre a pubblicità e sensibilizzazione anche maggiori controlli. A San Salvo persiste il problema dell'abbandono dei rifiuti, anche se, con una serie di accorgimenti presi, l'incidenza del fenomeno è diminuita. Per combattere questa tendenza sono state installate telecamere e fototrappole in varie zone limitrofe della città dove si era registrato un consistente abbandono dei rifiuti. E' stata bonificata, ieri mattina, in via Belgio un'area invasa dai rifiuti, nonostante l'Arap abbia effettuato il taglio dell'erba che ha contribuito a scoraggiare questo tipo di fenomeno.

Proprio per scoraggiare questa tipologia di abbandoni, che influiscono sia sul decoro della città che sulla qualità della raccolta differenziata, ma anche per evitare l’eventuale uso improprio dei contenitori da parte di chi abbandona rifiuti ingombranti o non differenzia nel modo giusto, verranno presto installate altre telecamere nel centro storico. Tra i servizi offerti, ricorda l'assessore Lippis, c'è il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e la possibilità di conferire all’isola ecologica rifiuti speciali o oli esausti.