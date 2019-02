"Progetto Martina", i Lions San Salvo e i giovani insieme per la prevenzione dei tumori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, 20 febbraio, il Lions Club di San Salvo, rappresentato dal Presidente Claudio De Nicolis, e dalla Cerimoniera e Curatrice del service, ha dedicato il proprio tempo nella bella mattinata di sole ai giovani.

Alle 9 del mattino, infatti, l’Istituto Tecnico Commerciale “Spataro” di Gissi ha schierato le sue classi, nell’aula magna, all’ascolto della dott.ssa Daniela Onofrillo che ha ampiamente illustrato quanto la scienza medica ha elaborato in merito alla cura della salute e alla prevenzione delle forme tumorali dall’infanzia all’adolescenza. La giovane e validissima professionista, ematologa nell’ospedale pescarese, nel centro di oncologia pediatrica, iniziando con interessanti video in cui alcuni giovani pazienti cantavano inneggiando alla vita e alla lotta contro la patologia cancerosa, ha chiamato i ragazzi a intervenire per delineare i percorsi di un corretto stile di vita che permetta di mantenere la salute fino alla tarda età. La dirigente Aida Marrone e i docenti dell’Istituto, insieme con gli alunni, hanno assistito a una lezione interattiva che è stata davvero un’occasione di salute. Lo stesso entusiasmo e calorosa partecipazione delle classi quarte dell’Istituto Superiore “Mattioli” si è ripetuto a S. Salvo, dove la dott.ssa Onofrillo ha concluso alle 13 un’intensa sessione di attività profusa e tesa al benessere e alla salute delle nuove generazioni della comunità seguita dai Lions.

Silvana Marcucci