Roccaraso: ecco lo snowvolley

Snow Volley è l’ alternativa invernale del Beach Volley. I campi da gioco, posti in alta quota, sono composti da neve appositamente battuta come una comune pista da sci.

Per il secondo anno consecutivo, nella stazione sciistica di Pizzalto, nell’Alto Sangro a Roccaraso dell’Acqua San Bernardo il 16 e 17 febbraio è andato in scena lo Snow Volley Tour con oltre cento “snowers” che hanno preso parte alle quattro diverse categorie del torneo. Un folto pubblico ha assisstito al torneo

Nel 2×2 maschile il primo posto è andato alla coppia composta da Antonio Sasso e Marco Daniele da Vasto che hanno avuto la meglio in finale su Proietti-Torchio. La categoria 2x2 femminile ha visto il trionfo di Federica Tonon da Motta di Livenza e Cristiana Parenzan da Pescara (quest’ultima già protagonista a Roccaraso nel 2018 quando ha trionfato alla tappa dell’Europeo). Un primo posto anche per il tridente di Vasto composto da Parenzan-Di Risio-De Felice.

SnowVolley nasce dalla passione di un gruppo di giovani sportivi e innovatori, con un forte spirito imprenditoriale e una missione in comune: condividere l’amore per questo sport, anche in alta quota!

Nel 2008, In Austria venne organizzato un primo torneo di Snow Volley, uno sport che prima di allora veniva praticato solo a livello amatoriale nei paesi con tanta neve. Nel 2012 venne organizzato da Amway il primo tour europeo, che raccoglie atleti di nove differenti nazioni (Germania, Austria, Italia, Svizzera, Spagna, Slovenia, Francia, Repubblica Ceca, Polonia). Nel 2013 Il tour approda anche in Italia con la tappa di Plan de Corones, ed arriva a contare quasi cinquanta Atleti professionisti di Beach volley partecipanti, inoltre viene introdotto per la prima volta il torneo femminile.