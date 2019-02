Andrea e Elena, i maestri che porteranno i nostri giovani bandisti alla Rassegna di Fermo

Sono in pieno fermento le attività della Giò-Banda, la sezione giovanile della Banda di San Salvo, per la preparazione della prima trasferta extra regionale.

In collaborazione con la Banda Giovanile di Cupello i nostri giovani musicisti parteciperanno alla “2a Rassegna Banda Giovanili Città di Fermo” nella bellissima atmosfera del Duomo della città marchigiana domenica 24 Febbraio.

Nelle ultime settimane i maestri Elena Arcinii e Andrea Menna hanno fuso i due gruppi giovanili che parteciperanno alla rassegna con il nome di “Banda Giovanile di Cupello e San Salvo”.

Fin dalla prima prova congiunta è stata evidente l’affinità dei due gruppi, nell’approccio musicale ed educativo, che evolve continuamente nella socializzazione tra i giovani.