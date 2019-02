Confcommercio: in partenza da lunedì nuovo corso per piazzaiolo

La Confcommercio Pescara, in considerazione del successo ottenuto alle precedenti edizioni, delle innumerevoli richieste ricevute e delle tante opportunità di lavoro in un settore dinamico e in continua crescita, riapre le porte alla scuola per pizzaiolo.

Da lunedì mattina 25 febbraio alle ore 8:30 in un’aula appositamente attrezzata, presso Farco Grandi Impianti, sita a Città Sant’Angelo (PE) in Via del Porto Romano, 8, sarà possibile apprendere tutti i segreti della pizza da professionisti del settore mediante un percorso formativo di circa cinquanta ore articolato su dieci lezioni comprendente una gara finale fra i corsisti.

E’ un’importante opportunità per affacciarsi in un settore che, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, può dare a tutti un ottima possibilità di uno sbocco professionale.

Il corso ha un costo di Euro 550,00, Iva inclusa, e comprende: le attrezzature e le materie prime per la parte pratica, l’abbigliamento idoneo per lavorare e una dispensa inerente gli argomenti del corso.