"Il Re Leone", il nuovo musical della Compagnia Orizzonte Teatro: inizia la corsa ai biglietti

Via alle prevendite per il più grande spettacolo della Compagnia Orizzonte Teatro mai realizzato fino ad ora.

Il Re Leone è il nuovo musical ispirato alla più celebre fiaba Disney che farà emozionare grandi e piccini.

Oltre cinquanta maschere, ottanta costumi realizzati a mano, circa cento persone coinvolte nell'organizzazione, imponenti scenografie: tutto questo e molto altro vi terranno incollati alla poltrona e vi proietteranno in uno scenario da favola.

I punti vendita anche quest'anno sono il Bar Walter in via Ciccarone a Vasto e la Casina delle Rose in via Roma a San Salvo.

Affrettatevi e regalatevi due ore di pura magia!

Vi aspettiamo il 30 e 31 marzo e il 6 e 7 aprile al Politeama Ruzzi di Vasto.

Per informazioni seguiteci sulla pagina Facebook della compagnia.