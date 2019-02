Operazione Evelin, annullato il sequestro del bar e degli immobili

Il Tribunale del Riesame di L'Aquila, ha annullato il sequestro degli immobili e del Bar "Evelin", precedentemente eseguito, ritenendo condivisibili le plurime eccezioni di diritto, sui profili di illegittimità del provvedimento emesso, restiuendo i beni ai legittimi proprietari. La motivazione, sarà depositata entro 30 giorni dal provvedimento di annullamento del Tribunale per il Riesame di l'Aquila. Soddisfatti gli avvocati Marisa Berarducci e Antonino Cerella.

Il provvedimento, scattato lo scorso 28 gennaio emesso dal dal G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, Dott. Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta del Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo abruzzese, Dott. Stefano Gallo, aveva interessato il sequestro di 4 immobili, quote di 5 società, 1 attività commerciale (il “Bar Evelin”) a San Salvo e 19 autovetture per un valore complessivo pari ad 1,2 milione di euro, di cui un valore equivalente al profitto illecito stimato in almeno seicento mila euro.