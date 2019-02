Carenze al San Pio: Marco Marsilio incontrerá il Comitato per la difesa dell’ospedale del Vastese

Facendo seguito alla richiesta avanzata dal Comitato per la difesa dell'ospedale del Vastese il neo eletto presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha comunicato attraverso il consigliere regionale Manuele Marcovecchio la sua disponibilità ad un incontro entro tempi brevissimi e comunque prima dell'insediamento della nuova Giunta Regionale. Nel ringraziare per il cortese e sollecito riscontro il Comitato ribadisce l'urgenza di un intervento di rilancio organico e strutturale del San Pio in considerazione delle carenze ripetutamente evidenziate e pubblicamente denunciate che hanno letteralmente paralizzato l'assistenza sanitaria nel comprensorio.