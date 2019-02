Artigianato Creativo: la Mostra è aperta!

Con il taglio del nastro da parte dell’ assessore alla cultura Maria Travaglini si è ufficialmente aperta la 4^Mostra di Artigianato Creativo.

Nel breve discorso di apertura l’ Assessore si è complimentata con la ProLoco, spronando a continuare ad organizzare eventi che stimolano la creatività; un pensiero in particolare per tutte le donne impegnate in queste attività con riferimento all’ imminente “Marzo Rosa”.

Oggi e domani sarà possibile visitare e votare le opere presso la sala della cultura alla Porta della Terra, dalle 10 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 ( per votare fino alle ore 17,00 di domani).