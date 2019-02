Vento forte, cade un albero sulla fontana della villa comunale di Montenero

Si informa la cittadinanza che a seguito delle forti raffiche di vento che hanno determinato questa mattina la caduta di un albero e di un altro grosso ramo all'interno della Villa Comunale in Piazza della Libertà, è stato interdetto il traffico veicolare e pedonale sull'intera area per garantire l'incolumità dei cittadini. L'albero caduto sulla fontana della Villa Comunale sembra aver interessato in minima parte la scultura in bronzo dalla quale uscivano i getti di acqua: ulteriori controlli sul manufatto saranno comunque effettuati nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Anche in Via Argentieri è stata delimitata un'area di parcheggio a causa della caduta in strada di alcuni calcinacci provenienti probabilmente da un tetto di un'abitazione privata. L'Amministrazione comunale e la Polizia Municipale proseguono in queste ore il monitoraggio sul territorio.