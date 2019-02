Us San Salvo: 3000€ di ammenda per intemperanze dei tifosi

In vista dell’importante gara in programma domani, domenica 24 febbraio, allo stadio ‘Bucci’ contro il Bucchianico, la dirigenza dell’U.S. San Salvo chiama a raccolti tutti i tifosi, sostenitori e cittadini che hanno a cuore le sorti della squadra biancazzurra. In settimana l’U.S. San Salvo è stata costretta a pagare circa 3000 euro di ammende per le intemperanze dei propri tifosi in questa stagione, spese che di certo non aiutano la dirigenza in un momento già particolare.

Il club chiede a tutti un massimo sforzo e agli abbonati l’appello di contribuire all’acquisto del biglietto per sostenere il sodalizio biancazzurro in un momento delicato della propria storia.

-comunicato stampa -