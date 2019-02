La Us San Salvo riceverà domani tra le mura amiche del Bucci, alle ore 15, il Bucchianico. Tra le due formazioni un divario di 10 punti in classifica ( 39 pt la Us che è quinta , 29 il Bucchianico al dodicesimo posto). I Ragazzi di Mister Ciavatta cercheranno di fare bottino pieno guadando la vittoria.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!