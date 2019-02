San Salvo, arresto 'bis' tre giorni dopo quello per furto: stavolta l'accusa è di evasione

Nella serata del 22 febbraio i Carabinieri di Vasto, insieme alle pattuglie della C.I.O. del X Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, hanno tratto in arresto per reato di evasione N. C., quarantunenne di origini romene, da anni residente a San Salvo.

L’uomo, già tratto in arresto per furto aggravato dal personale del Commissariato di Vasto lo scorso 19 febbraio, mentre era in attesa del decreto di convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari, emesso in data 21 febbraio, si rendeva irreperibile ad ogni tentativo di notifica dell’atto, facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell’Arma, avuta notizia che il latitante potesse gravitare nei pressi del centro di Vasto, veniva individuato, circondato e infine arrestato, senza opporre alcuna resistenza.