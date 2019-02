Assenti in consiglio comunale, il Pd e Marika Bolognese convocano una conferenza stampa

A fronte di quanto espresso dal Presidente del Consiglio Eugenio Spadano in apertura del Consiglio comunale dello scorso 21 febbraio è stata convocata per domani lunedì 25 febbraio alle ore 11.30 presso il Bar Divinus a San Salvo una conferenza stampa al fine di chiarire la posizione e le motivazioni del Partito Democratico e di San Salvo Democratica in merito all’assenza dei consiglieri comunali Gennaro Luciano, Marika Bolognese, Antonio Boschetti e Gianni Mariotti relativa al primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale “Anticipazione di liquidità art. 1 comma da 849 a 857 Legge 145 del 30/12/2018”, per una somma pari a 452.927 euro.

“La nostra non partecipazione ha ragioni valide e fondate sulle quali intendiamo fare maggiore chiarezza”, fanno sapere i consiglieri Luciano, Bolognese, Boschetti e Mariotti. “Incompleta documentazione fornitaci in merito. Assente il parere del Revisore dei conti circa l’anticipazione di cassa richiesta. Assenti le modalità di liquidazione con le quali il Comune intende restituire l’anticipazione di cassa approvata. Ridotti i termini temporali per approfondire nel dettaglio quanto avanzato dall’amministrazione”, sottolineano i consiglieri.

“Questi i principali motivi a fronte dei quali convochiamo per domani lunedì 25 febbraio alle ore 11.30 al Bar Divinus a San Salvo una conferenza stampa”,concludono.