Con un EuroGoal di Molino il San Salvo pareggia contro il Bucchianico

Pareggio casalingo per il San Salvo che al Bucci impatta 1-1 con il Bucchianico. Partita senza grossi sussulti fino al 21’ quando gli ospiti passano in vantaggio: punizione dal limite di Pica che colpisce il palo interno e batte Cialdini rimasto immobile. Al 33’ il San Salvo rischia di capitolare ma Barone solo contro Cialdini centra la traversa. Nella ripresa i locali spingono sull’acceleratore e al 55’ D’Ottavio su una sponda di testa di Molino sbaglia completamente il tiro da ottima posizione. Un minuto dopo il portiere ospite respinge di piede il tiro di D’Ottavio, sulla ribattuta Costantini a botta sicura spara alto. Al 78’ ci pensa Molino, con uno splendido tiro a giro sotto l’incrocio, a pareggiare i conti. Tre minuti dopo un cross di Izzi attraversa la linea di porta ma nessuno trova la zampata vincente. All’86’ Cialdini con un rinvio dal fondo colpisce l’arbitro nell’area di rigore, la palla viene raccolta da un calciatore ospite che la deposita in rete. Il direttore di gara assegna inizialmente la rete ed espelle per proteste il tecnico del San Salvo poi dopo un consulto con il guardalinee annulla il gol. Al triplice fischio finisce 1-1.

- comunicato stampa-