La Us precisa: non volevamo colpevolizzare i tifosi per le 3000€ di multa, ma chiamare a raccolta.

In seguito al comunicato diramato ieri dalla società biancazzurra, l’U.S. San Salvo precisa che l’unica volontà del sodalizio era quella di chiamare a raccolta la cittadinanza in un momento delicato della storia del club. Non vi era nessuna intenzione di scaricare colpe o responsabilità sui tifosi citando i 3000 euro di multa pagati negli ultimi giorni per varie vicende che risalgono ai mesi scorsi.

- comunicato stampa -