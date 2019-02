Montenero, per 17 docenti e 25 studenti concluso il progetto Erasmus+ “Cittadini Europei di domani”

Si è conclusa oggi con i saluti e la partenza per le rispettive destinazioni, l'esperienza dei 17 docenti e dei 25 studenti di Portogallo, Macedonia, Turchia e Romania, che per poco meno di una settimana hanno condiviso a Montenero, con gli studenti del locale Istituto Omnicomprensivo, l'esperienza del progetto Erasmus+ “Cittadini Europei di domani”.

È stata una settimana densa di attività in aula, ma anche di appuntamenti culturali e ricreativi che sono iniziati ufficialmente lunedì 18 febbraio.

Proprio lunedì scorso il sindaco Nicola Travaglini, gli assessori comunali Di Stefano, Porfido e Contucci e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Murazzo, hanno accolto in Municipio una delegazione dei docenti ospiti e dei loro colleghi italiani, per un saluto di benvenuto. Travaglini ha inoltre espresso per l'occasione il proprio apprezzamento per l'iniziativa e per le opportunità date agli studenti di poter crescere e confrontarsi con i pari età di nazioni diverse. Ai saluti di rito sono seguite le foto ricordo, lo scambio di doni e un brindisi per suggellare l'amicizia tra i popoli.

Complice una splendida giornata di sole, sempre nel pomeriggio di lunedì 18 febbraio, i docenti ospiti hanno potuto visitare i calanchi, la fonte Cassù e la zona delle grotte arenarie di Montenero dove ogni anno viene allestito il suggestivo Presepe Vivente; grazie alla collaborazione con l'assessore comunale alla cultura Massimo Di Stefano, al coordinamento della promotrice culturale Antonietta Finocchio e alla conduzione della visita guidata da parte di quattro giovani studenti monteneresi, i visitatori hanno potuto scoprire le bellezze della natura, le tradizioni e la storia locale. A seguire, presso il teatro parrocchiale della chiesa di San Matteo Apostolo si è tenuta la cerimonia di apertura delle attività di Erasmus+ per il biennio 2018-2020; per l'occasione, l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo Massimo Di Stefano ha portato ai presenti i saluti del sindaco, dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza.

La serata si è conclusa con la festosa rappresentazione di un'antica serenata ad una promessa sposa e con una cena internazionale presso i locali del mercato coperto, dove ognuno ha potuto degustare le pietanze locali e quelle provenienti dalle quattro nazioni ospiti. (Photo: m.d.g.)