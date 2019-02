"San Salvo" Prepariamoci al Carnevale 2019

Carnevale di Putignano: finalmente una domenica spensierata, divertimento allo stato puro. Coriandoli, stelle filanti, maschere, enormi e fantosiosi carri addobbati a tema. Nell'aria si respirava il clima scherzoso e pagliaccesco che dovrebbero esserci in queste storiche e bizzarre ricorrenze. Tutto donava emozioni colorate e riportava alla mente i ricordi di bambino, quando si aspettava il Carnevale per rincorrersi per le strade tutti mascherati, utilizzando la fantasia per inventare scherzi impensabili con strumenti innoqui e SEMPLICEMENTE divertenti. Per le strade di Putignano,non c'erano disegni volgari, schiume e uova gettate su vetrine di negozi, petardi esplosi,....... oggetti personali buttati a terra senza nessun rispetto, nulla di tutto questo, nulla che potesse arrecare danno a persone e FAMIGLIE comuni che erano in giro solo per restituire al Carnevale il suo volto naturale e per dare ai bambini quella gioia di una BELLA e COLORATA giornata. Mi chiedo: "Perché a San Salvo abbiamo dimenticato questo? Perché dobbiamo SPORCARE persone e mura di abitazioni per sentire un brivido che dovremmo provare già solo pronunciando questo giorno? Perché non possiamo semplicemente divertirci a prendere in giro le maschere dei nostri amici, a riempire borse e cappucci dei passanti con i coriandoli?". Uniamo le nostre forze, innanzitutto, per un bene civico. Usiamo la fantasia per addobbare anche piccoli carri, per organizzare spettacoli di strada. RIDIAMO e RESTITUIAMO al Carnevale la sua identità. Ritroviamo il Peter Pan che è in ognuno di noi, voliamo con la mente e usiamo le mani solo per abbracciarci. Basta crederci veramente!!!!!!!!

Semplicemente una famiglia di San Salvo.