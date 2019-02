Bellissima domenica passata insieme ai ragazzi della casa famiglia di San Salvo e della comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto

Domenica 24 Febbraio e' stata una bellissima domenica quella passata in compagnia dei ragazzi della casa famiglia di San Salvo e della comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto.Tutto e' cominciato con il pranzo in comunità ,dove erano presenti,oltre a questi ragazzi anche alcuni parrocchiani della parrocchia di San Nicola.Il pranzo e' iniziato con la preghiera di Vincenzo e la preghiera dei parrocchiani di San Nicola " fame fame sete".Hanno mangiato un primo e l' immancabile porchetta portata da Angelo Di Bartolomeo un volontario attivo della parrocchia.Il tutto e' stato allietato da DJ Lorenzo.Subito dopo il pranzo c'è stata la visita alla fattoria gestita dalla comunità.Dopo la visita alla fattoria i ragazzi sono ripartiti per San Salvodove alle ore 18:30 presso il campo di via Stingi si e' disputata la partita che ha visto scendere in campo i ragazzi della Papa Giovanni e i ragazzi della casa famiglia.Il tutto e' stato allietato da DJ Lorenzo.E' stata una partita emozionante che e' finita sei pari ma nonostante tutto i ragazzi che erano in campo si sono divertiti a suon di musica.La parrocchia di San Nicola ha uno stretto contatto con la Papa Giovanni di Vasto e la casa famiglia di San Salvo.Il condividere un pranzo e una partita di pallone sono momenti davvero intensi e pieni di gioia per tutti noi e per tutti questi ragazzi.Auguro a questi ragazzi di continuare sempre a condividere momenti di gioia e di inclusione con la parrocchia di San Nicola che e' fiera di accogliere questi ragazzi e di condividere allo stesso tempo un cammino di fede tutti insieme.